Раскрыта новая схема кражи данных россиян из банков

Раскрыта новая схема кражи данных россиян из банков

Фото: Pixabay

В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме кражи данных клиентов банков. Мошенники имитируют процесс аттестации сотрудников, присылая им «приглашения» на рабочую почту и получая доступ к ней.

Сотрудникам кредитных организаций направляют приглашение на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от почты, но в результате мошенники получают доступ к переписке, в которой могут быть файлы с персональными данными россиян.

Банк России не ответил на вопрос о новом канале утечек данных. Однако в отчете регулятора по кибербезопасности этот способ указан первым среди других факторов, способствующих краже персональных данных россиян, отмечают «Известия».

В основной зоне риска, считают эксперты, являются сотрудники кредитных отделов банков. В их почтах есть анкеты претендентов на займы.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают россиянам фальшивые уведомления о имени Федеральной налоговой службы.

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