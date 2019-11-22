Расчленителя задержали с поличным в Кузбассе

Участковый полицейский в поселке Бачатский кузбасского города Белово задержал мужчину, который пытался выкинуть в мусорный контейнер части женского тела.

Подробности жуткого инцидента, который произошел 21 ноября, рассказали специалисты кузбасского Следственного Комитета. По предварительным данным, преступлению предшествовала многодневная совместная пьянка. Во время застолья собутыльники поссорились, и мужчина ударил свою приятельницу по голове. От полученной травмы женщина скончалась. Злоумышленник разделал 43-летнюю жертву на куски, чтобы выбросить по частям.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранту будет назначен ряд экспертиз, в том числе, мужчину проверят и в рамках психолого-психиатрической экспертизы, пишет РБК.

Расчленение жертв становится обыденным делом. Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке отпиленные руки аспирантки Анастасии Ещенко. В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября Соколова арестовали.

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