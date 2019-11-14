Расчленитель Олег Соколов убил аспирантку во сне

Расчленитель Олег Соколов убил аспирантку во сне

Фото: ТВ Центр

Убитая аспирантка и возлюбленная доцента СПбГУ Олега Соколова была убита во сне.

Смерть 24-летней Анастасии Ещенко наступила в два часа ночи 8 ноября, когда девушка спала. Она отправилась отдыхать после конфликта с Ещенко. «Соколов, как полагает следствие, после детального рассмотрения всех обстоятельств, взял обрез, зарядил его дробью и выстрелил ей в висок. А потом еще три раза», — сообщает «Фонтанка».

По данным издания, такое оружие после каждого выстрела нужно перезаряжать.

Напомним, Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке отпиленные руки аспирантки Анастасии Ещенко. В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября Соколова арестовали.

Ранее сообщалось, что после преступления профессор планировал, среди прочих рабочих дел, читать лекции студентам.

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