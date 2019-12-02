Расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, арестованный по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, содержится в психбольнице московского следственного изолятора «Бутырка». Историка поместили в двухместную камеру, на условия содержания он не жалуется.

По словам члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой,

Соколова доставили из СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, после чего поместили в психбольницу «Бутырки» для проведения психиатрической экспертизы.



Соседом историка по камере является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера. Соколов ни на что не жалуется, он много читает. При этом доцент выразил желание вернуться обратно в Петербург, пишут «Известия».

Историк застрелил девушку во время бытовой ссоры 8 ноября. Соколова задержали, когда он на следующий день пытался утопить в Мойке отпиленные руки Анастасии.

В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября профессора арестовали.

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