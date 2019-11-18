Профессор-потрошитель Олег Соколов любил выпивать

Знакомые историка СПбГУ Олега Соколова, который разделался с аспиранткой и своей возлюбленной Анастасией Ещенко, рассказали о его проблемах со спиртным.

Так, Дмитрий Матлин, который знаком с потрошителем более 30 лет, сообщил, что Соколов часто неадекватно вел себя после употребления спиртного. «На всех мероприятиях, где мы сталкивались, он безобразно напивался и вел себя агрессивно. Но умалять его достоинства как историка — глупо», — подчеркнул приятель обвиняемого в убийстве.

«Однажды в Мраморном дворце отмечали очередное историческое событие, которое вылилось в празднование дня рождения Соколова. Он крепко напился, орал, прыгал по столам», — отметил Матлин.

По его словам, в 1999 году Соколов был фигурантом дела о хищении из фондов Исторического музея. Сначала он был одним из подозреваемых, а потом его перевели в статус свидетеля, сообщает «Московский комсомолец».

Тем временем, на Кубани в станице Старовеличковской состоялись похороны 24-летней аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко.

Похоронили девушку на одном из местных кладбищ в присутствии только родственников и близких. Девушку отпевали и хоронили в закрытом гробу.

Историк застрелил девушку во время бытовой ссоры 8 ноября. Соколова задержали, когда он на следующий день пытался утопить в Мойке отпиленные руки Анастасии.

В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября профессора арестовали.

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