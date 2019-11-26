Расчленителя Соколова могут перевести в «Матросскую Тишину»

Расчленителя Соколова могут перевести в «Матросскую Тишину»

фото: E1.ru

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве девушки, могут перевести в московский изолятор «Матросская Тишина».

По словам адвоката Соколова Александра Почуева, после передачи дела в центральный аппарат Следственного комитет, его подзащитного могут этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину».

Адвокат подчеркнул, что защита считает данное действие чрезмерным, однако перспектив обжалования решения о переводе никаких нет. Также Почуев считает, что это осложнит 85-летним родителям Соколова доставку передач сыну, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что уголовное дело доцента СПБГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат СК РФ.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!