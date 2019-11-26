Расчленителя Соколова могут перевести в «Матросскую Тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве девушки, могут перевести в московский изолятор «Матросская Тишина».

По словам адвоката Соколова Александра Почуева, после передачи дела в центральный аппарат Следственного комитет, его подзащитного могут этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину».

Адвокат подчеркнул, что защита считает данное действие чрезмерным, однако перспектив обжалования решения о переводе никаких нет. Также Почуев считает, что это осложнит 85-летним родителям Соколова доставку передач сыну, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что уголовное дело доцента СПБГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат СК РФ.

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