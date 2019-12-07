Расчленитель Соколов начал писать исповедь в психушке

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, начал писать книгу-исповедь.

Накануне историка доставили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

По словам его адвоката Александр Почуева, сейчас Соколов «находится в чувствах глубокого раскаяния и трудится над книгой-исповедью», написаны первые 53 страницы, передает Znak.

Напомним, Соколов 7 ноября застрелил 24-летнюю аспирантку СПБГУ, с которой он состоял в романтических отношениях, на почве бытовой ссоры. После он расчленил тело. 9 ноября его задержали при попытке избавиться от останков. Суд арестовал историка до 8 января.

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