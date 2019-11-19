Расчленитель Олег Соколов пытался покончить с собой

Историк Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, попытался покончить с собой.

Инцидент произошел еще 15 ноября во время проведения следственного эксперимента на набережной реки Мойки, где расчленитель пытался утопить останки своей жертвы, а также у него дома. Соколов был одет в каску и бронежилет.

Когда он показывал, как совершил расправу над Ещенко, с него временно сняли наручники. При этом он пытался завладеть ножом, лежавшим на столе. Полицейские успели помешать бывшему историку.

Информацию о попытке самоубийства в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленобласти не подтвердили, но и не опровергли, сообщают «Известия».

Ранее знакомые историка СПбГУ Олега Соколова, который разделался с аспиранткой и своей возлюбленной Анастасией Ещенко, рассказали о его проблемах со спиртным.

Историк застрелил девушку во время бытовой ссоры 8 ноября. Соколова задержали, когда он на следующий день пытался утопить в Мойке отпиленные руки Анастасии.

В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября профессора арестовали.

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