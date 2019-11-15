Расчленитель Олег Соколов сходит с ума

Психоэмоциональное состояние убийцы Олега Соколова, который расчленил аспирантку СПбГУ и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, пытаются сохранить, однако он на грани потери рассудка.

Такое заявление сделал адвокат историка Александр Почуев. По его словам, доцент оказывает содействие криминалистам и участвует в следственных действиях, несмотря на «полуживое» состояние. При этом он постоянно срывается и начинает плакать.

Как отмечает адвокат, ученый оказался наедине со своей трагедией и практически ни с кем не может общаться, сообщает телеканал «360».

Ранее Соколов пожелал помочь с похоронами Анастасии Ещенко. «Понятно, что предстоят похороны, хотели бы тоже оказать материальную помощь», - сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Смерть 24-летней Анастасии Ещенко наступила в два часа ночи 8 ноября, когда девушка спала. Она отправилась отдыхать после конфликта с Ещенко. «Соколов, как полагает следствие, после детального рассмотрения всех обстоятельств, взял обрез, зарядил его дробью и выстрелил ей в висок. А потом еще три раза», — сообщает «Фонтанка».

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке отпиленные руки аспирантки Анастасии Ещенко. В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября Соколова арестовали.

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