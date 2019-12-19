Рамзан Кадыров жизнь отдаст за Владимира Путина

Рамзан Кадыров заявил о готовности отдать жизнь за Россию и президента страны, после слов Владимира Путина о том, что глава Чечни до сих пор ежедневно подвергается опасности. Такое заявление руководитель РФ сделал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

По словам Путина, первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию, а его сын Рамзан Кадыров «до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме».

«Для меня, моей семьи, нашего большого рода и народа Чечни нет ничего дороже ваших тёплых слов о моём дорогом отце, Первом Президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове», — отреагировал на это глава республики.

Кадыров отметил, что считает этот день историческим в судьбе чеченского народа.

«На пути Ахмата-Хаджи, чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днём и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни во имя России и ради нашего Президента Владимира Путина», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Однако восторг от пресс-конференции президента страны разделают не все — ранее ее прямая трансляция на YouTube набрала массу дизлайков. Так пользователи хотят показать реальный рейтинг Путина.

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