Пресс-конференцию Путина массово дизлайкали на YouTube

Прямая трансляция на YouTube пресс-конференции президента России Владимира Путина набрала больше дизлайков, чем лайков, а в комментариях звучит критика в его адрес. Пользователи объясняют, что «дизлайками» хотят показать реальный рейтинг Путина.

К 16:20, когда пресс-конференция длилась уже более 4 часов, прямая трансляция НТВ набрала 23 тыс. дизлайков и 6,5 тыс. лайков. У «России 24» соотношение составило 34 тыс. против 10 тыс.

Текущая пресс-конференция — 15-я по счету. На ней собралось 1702 журналиста. Трансляции в прямом эфире вели Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Россия 24», «МИР 24».

Ранее стало известно, что Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента России ввел ограничение по формату плакатов. Их размер не должен превышать 297 мм × 420 мм.



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