Рамиля Шамсутдинова покажут психиатрам

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в воинской части Забайкальского края, будет доставлен в Москву на психиатрическую экспертизу. Об этом рассказал его адвокат Руслан Нагиев.

По его словам, рядового этапируют до конца года. Нагиев подтвердил, что Шамсутдинов и еще несколько сослуживцев проходят потерпевшими по уголовному делу о неуставных отношениях, возбужденному в отношении выжившего военного, пишет «Интерфакс».

В середине декабря адвокат рассказал о полутюремных порядках в воинской части. По его данным, у солдат отбирали деньги, Шамсутдинову не давали спать и выгоняли на плац каждый раз, как только он засыпал.

Напомним, 25 октября солдат расстрелял восемь сослуживцев во время смены караула. На допросе он заявил, что ему угрожали изнасилованием.

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