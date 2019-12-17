Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о дедовщине

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в воинской части Забайкальского края, проходит потерпевшим по уголовному делу о дедовщине. По словам военнослужащего, офицеры не давали ему спать, забирали деньги и заставляли вне наряда мыть туалеты.

Возбуждено дело по статье 335 Уголовного кодекса «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». По нему Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева.

Со слов срочника, в казарме царили «полутюремные порядки». Один из офицеров трое суток не давал Шамсутдинову спать. Как только юноша засыпал, его выгоняли на плац и заставляли делать физические упражнения, в том числе в химзащите.

Адвокат Равиль Тугушев после встречи с ним рассказал агентству Ura.ru, что за два часа до расстрела Шамсутдинов «был как в тумане» и «не понимал, что реально, а что нет».

Напомним, 25 ноября солдат расстрелял сослуживцев в воинской части 54160. Погибли два офицера и шесть срочников, двое находятся в тяжелом состоянии. На допросе военнослужащий заявил, что перед расстрелом ему угрожали изнасилованием.

Читайте нас в мобильном приложении