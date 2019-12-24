Ракетный эсминец США зашел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец «Росс» (DDG 71) зашел в порт Одессы. Это 13-й заход военного корабля НАТО в Черное море в текущем году.

О целях и программе пребывания экипажа судна в Одессе не сообщается. Эсминец относится к ранней версии кораблей типа «Арли Берк». Он был спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк.

Длина эсминца составляет 154 м, ширина — 20 м, осадка — 9,3 м (с подводной гидроакустической станцией), полное водоизмещение — 8775 тонн. Экипаж составляет 337 человек. Оснащен «Росс» противокорабельными ракетами «Гарпун». Также он имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска «Томагавков», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» и ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что первый разведывательный вертолет Ка-31Р, оборудованный радиолокационной станцией, поступил на вооружение смешанного авиаполка Черноморского флота.

Вертолеты оборудованы радиолокационной станцией, которая позволяет видеть цели на расстоянии в сотни километров и передавать изображение сверхвысокой четкости.

Читайте нас в мобильном приложении