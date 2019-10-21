Ракета дала сбой на недавних учениях в присутствии Путина

На учениях «Гром-2019», где присутствовал президент России Владимир Путин, произошел сбой. Вместо двух планировавшихся пусков межконтинентальных баллистических ракет состоялся только один.

О нештатной ситуации сообщили два близкие к Минобороны человека. Крейсер «Рязань» 17 октября провел один пуск ракеты Р-29Р, а не два, как анонсировалось.

Вторая ракета не вышла из пусковой установки. Инцидент мог случиться из-за отказа систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, рассказал «Ведомостям» источник. Точную причину сбоя еще предстоит выяснить.

Ракету Р-29Р приняли на вооружение в 1977 году. Она размещалась на подлодках проекта «Кальмар». «Рязань» - последняя субмарина этого типа: остальные утилизованы, либо готовятся к утилизации.