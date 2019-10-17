Военные при Путине запустили 16 крылатых и баллистических ракет

Президент России Владимир Путин присутствовал на запусках 16 крылатых и баллистических ракет в рамках учений «Гром-2019». Тренировка осуществлялась с использованием морских, наземных и авиационных сил и средств.

Путин находился в Национальном центре управления обороной. Вместе с ним на запусках присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.

Пуск осуществлялся с подлодок в Баренцевом и Охотском морях, а также с надводных кораблей с помощью «Искандера», рассказывает РИА Новости. С космодрома Плесецк из комплекса «Ярс» запустили межконтинентальную баллистическую ракету – она поразила цель на камчатском полигоне.

Самолеты дальней авиации выпустили несколько крылатых ракет. Таким образом, в ходе учений протестировали все компоненты «ядерной триады» России.

В них были задействованы около 12 тыс. военных, пять подлодок, 15 надводных кораблей, 213 пусковых установок. В Минобороны предупреждали, что мероприятия носят оборонительный характер и не направлены против других стран.