Ради закрытия дела полиция Астрахани посадила горожан на иглу

Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астрахани стали фигурантами уголовного дела о фальсификации доказательств.

По одному из дел у троих полицейских не было реальных доказательств вины местного жителя в создании наркопритона. Тогда они, не долго думая, изготовили документы о посещении астраханцами квартиры «подозреваемого» для приема наркотиков.

Был ли мужчина на самом деле владельцем наркопритона пока неизвестно. Зато точно известно, что все трое правоохранителей сейчас находятся под стражей.

Как пишет «Интерфакс», против силовиков возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 303 УК РФ («фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности»).

Если служебная проверка подтвердит вину сотрудников, они будут уволены из органов, а их непосредственные руководители будут привлечены к ответственности.

Ранее израильский президент обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Наамы Иссахар, которую приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду гашиша.