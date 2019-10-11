Ради общего финансового рынка РФ придется «побегать» за СНГ

Ради общего финансового рынка РФ придется «побегать» за СНГ

Фото: ИноСМИ

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов оценил предложение президента России Владимира Путина о создании общего финансового рынка для стран СНГ.

По мнению эксперта, большинство стран СНГ стремится к Евросоюзу или в какие-то азиатские группы, поэтому России придется постараться, чтобы привлечь их.

«Они [страны СНГ] пойдут на интеграцию с Россией только если поймут, что им это будет выгодно», — заявил Грибов ФБА «Экономика сегодня».

Это значит, что основой таких проектов должны стать экономические успехи России, которых мы на сегодня пока не добились, считает доцент.

Напомним, соответствующее предложение президент Путин озвучил на саммите СНГ в Туркменистане. Глава России уверен, что общий финансовый рынок хорошо поспособствует повышению общей конкурентоспособности.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!