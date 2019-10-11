Ради общего финансового рынка РФ придется «побегать» за СНГ

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов оценил предложение президента России Владимира Путина о создании общего финансового рынка для стран СНГ.

По мнению эксперта, большинство стран СНГ стремится к Евросоюзу или в какие-то азиатские группы, поэтому России придется постараться, чтобы привлечь их.

«Они [страны СНГ] пойдут на интеграцию с Россией только если поймут, что им это будет выгодно», — заявил Грибов ФБА «Экономика сегодня».

Это значит, что основой таких проектов должны стать экономические успехи России, которых мы на сегодня пока не добились, считает доцент.

Напомним, соответствующее предложение президент Путин озвучил на саммите СНГ в Туркменистане. Глава России уверен, что общий финансовый рынок хорошо поспособствует повышению общей конкурентоспособности.