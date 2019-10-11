Владимир Путин хочет создать общий финансовый рынок стран СНГ
Глава Российской Федерации Владимир Путин предложил создать общий финансовый рынок для стран СНГ.
Как заявил президент на саммите СНГ в Туркменистане, это хорошо поспособствует повышению общей конкурентоспособности.
«Нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику. Если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен, это точно совершенно пойдет на пользу повышения нашей общей конкурентоспособности», — приводит слова Путина сайт Кремля.
Глава страны добавил, что расчеты необходимо вести в национальных валютах.
Ранее главы государств-членов ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия намерены сформировать общий финансовый рынок к 2025 году.
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