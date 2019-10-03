Ради иccледования Марса Британия смягчила санкции к России

Великобритания смягчила некоторые санкции к России. Речь идет о тех ограничениях, которые мешали осуществить запуск миссии «ЭкзоМарс-2020».

Британский парламент внес поправки в закон «Об экспорте». Они разрешают поставки в Россию материалов, предназначенных для пусковых устройств или спутников, а также испытаний и полетов в рамках программы «ЭкзоМарс».

Однако в каждом конкретном случае поставки будут согласовываться в соответствии со статьей о санкциях, уточняет RT.

В 2017 году Евросоюз освободил от санкций ракетное топливо для миссии «ЭкзоМарс-2020». Напомним, Россия предоставит для проекта ракету «Протон-М», модуль с посадочной платформой и научные средства для марсохода.