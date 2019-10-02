В США просят наказать Россию за травлю оппозиции

В США просят наказать Россию за травлю оппозиции

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Сенаторы в США потребовали ввести санкции против высокопоставленных чиновников в России, которые продолжают преследовать оппозицию. Ограничения предложено наложить, в частности, на генпрокурора Юрия Чайку.

Инициаторами новых санкций стала группа политиков во главе с республиканцем Марко Рубио и демократом Беном Кардином. Письмо с требованием наложить санкции на российских чиновников они направили госсекретарю Майку Помпео.

В тексте содержится просьба «предпринять действия» в ответ на продолжающееся преследование правительством России оппозиции и политически обусловленное заключение граждан под стражу, пишет РБК.

Отметим, Юрий Чайка еще не попал под амеркианские санкции. Ограничения наложены на его сына, который, по данным Минфина США, использовал положение отца и возможность награждать подчиненных за нечестно выигранные контракты.

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Теги:
Места: Россия, США
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