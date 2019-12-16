В Раде заявили о знании русского языка «лучше россиян»

На Украине, якобы, владеют русским языком лучше, чем россияне. Языковое разнообразие могло бы усилить страну и распространить ее влияние в том числе на Россию.

Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко на телеканале NewsOne, комментируя закон о языке, который предусматривает полный переход на украинскую речь во всех важных сферах жизни.

По его словам, таким образом, власти не просто не сплотят народ, а наоборот — разъединят его. Украинцы говорят по-русски красивее и грамотнее многих россияне и нужно защищать русскоговорящее население, пишет «РИА Новости».

Более 45% жителей Украины не одобряют перевод всех школ на обучение на украинском языке с 2020 года. Такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

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