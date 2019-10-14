Половина украинцев не хотят ликвидации русских школ

Более 45% жителей Украины не одобряют перевод всех школ на обучение на украинском языке с 2020 года. Такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

«В той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения 49% опрошенных украинцев, 47% в той или иной степени не одобряют такое решение», — приводит сообщение КМИС РИА «Новости».

Опрос проводился с 9 по 11 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. В нем поучаствовали 1,2 тысячи респондентов.

В этом году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о согласии России на восстановление авиасообщения, если Украина первая выступит с этой инициативой.