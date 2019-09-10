В Раде проголосовали за импичмент президента

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента. Теперь в стране появится возможность устранять главу государства с поста.



Сегодня в украинском парламенте рассматривали уникальный для страны законопроект – о процедуре импичмент президента. Его предложил Владимир Зеленский.



За принятие процедуры импичмента в работу в первом чтении «за» проголосовали 337 народных депутатов.



Законопроект предусматривает, что специальная временная следственная комиссия ВРУ образуется в течение 30 дней со дня инициирования импичмента. Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.



Эта комиссия будет собирать нарушения президента, собирать информацию, показания, объяснения, документы и материалы, исследовать их.



Документ еще должен пройти второе чтение. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента, напоминает «РИА Новости».



Ранее стало известно о, том, что во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский совершит поездку в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.