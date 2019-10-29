В Раде предрекли поражение Киева в случае «газовой войны» с РФ
Украине не стоит превращать ситуацию с транзитом в «газовую войну», так как Киев ее точно проиграет.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин считает, что Россия в переговорах о транзите газа через Украину ведет себя конструктивно и хитро.
Также Волошин отметил, что Россия показала, что «не собирается никому ничего дарить», но если договор о транзите газа не продлят, то Европа будет винить в этом Украину, пишет «Russia Today».
В Брюсселе 28 октября состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз–Россия–Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.
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