В Раде предрекли поражение Киева в случае «газовой войны» с РФ

Украине не стоит превращать ситуацию с транзитом в «газовую войну», так как Киев ее точно проиграет.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин считает, что Россия в переговорах о транзите газа через Украину ведет себя конструктивно и хитро.

Также Волошин отметил, что Россия показала, что «не собирается никому ничего дарить», но если договор о транзите газа не продлят, то Европа будет винить в этом Украину, пишет «Russia Today».

В Брюсселе 28 октября состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз–Россия–Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.