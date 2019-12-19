В Раде подсчитали потери ВВП Украины от прекращения транзита газа

В случае прекращения транзита российского газа потери экономики Украины составят около 2$ ВВП, что равно $2,3 млрд.

По словам депутата Верховной рады Сергея Лавочкина от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», за последние шесть лет Украина переправила 474 млрд кубометров газа и заработала на этом $14 млрд. Страна со слабой экономикой не может лишиться такого источника доходов.

Депутат выразил надежду на то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хватит политической воли для решения вопроса с продлением контракта, пишет «РИА Новости».

Ранее Зеленский заявил, что существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года. Главным вопросом остаются сроки этого соглашения.

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