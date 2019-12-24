В Раде уже начали делить $3 млрд от «Газпрома»

У Украины есть несколько вариантов куда потратить $3 млрд, которые Киев получит от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что «Нафтогаз Украины» может направить эти деньги на погашение кредитов, добычу газа и выплату долгов, пишет «Russia Today».

Соглашение о выплате «Нафтогазу» «Газпромом» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от других исковых претензий было достигнуто 20 декабря. После этого стороны урегулировали все судебные споры и заключили контракт на транзит газа сроком на пять лет.

При этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил, что Россия не будет выполнять обещания по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома». По словам главы украинской госкомпании, отказ от судебных тяжб станет «очень большим риском».

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