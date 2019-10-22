3 рабочих погибли на глубине 1445 метров рудника «Норникеля»
При аварии на руднике «Норникеля» в Красноярском крае погибли три человека. Тела рабочих нашли на глубине 1445 метров.
Работников рудника «Таймырский» обнаружили без признаков жизни в 16:30 (13:30 мск), передает РИА Новости. Компания начала внутреннее расследование по факту ЧП, на месте работает военизированная горноспасательная часть.
В МЧС по краю заявили, что обрушений на руднике не зафиксировано. На месте нет пожаров и завалов, рудник продолжил работу.
Компания «Норникель» - крупнейший производитель палладия и никеля. Рудник «Таймырский» считается одним из самых глубоких на Евразийском континенте. Он был введен в эксплуатацию в 1982 году.
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