Пытаясь найти муллу пьяный уфимец поджег мечеть

В Уфе полицейские задержали 36-летний местного жителя, который случайно поджег мечеть «Хамза» в микрорайоне Сипайлово на улице Гагарина 3 ноября. Мужчина был пьян и искал муллу.

«Когда мужчина проходил мимо мечети, то увидел, что двери не заперты. Находясь в неосвещенном помещении, уфимец зажег спичку, чтобы найти священнослужителя. Однако никого не увидел и, бросив спичку, покинул здание. После этого началось возгорание», — уточнили в УМВД по Уфе.

Сейчас уфимец сожалеет о случившемся, его отпустили под подписку о невыезде. Сумма ущерба устанавливается, пишет Znak.

Ранее в Хакасии арестовали руководителя пожарной части. Он поджег пять домов, чтобы проверить готовность своих подчиненных реагировать на пожары.

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