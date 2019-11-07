Пожарный-пироман поджигал дома россиян для проверки коллег
В Хакасии арестован руководитель пожарной части. Он поджег пять домов, чтобы проверить готовность своих подчиненных реагировать на пожары.
Инцидент произошел в пожарной части села Балыкса Аскизского района Хакасии. В августе руководителем подразделения назначили 26-летнего Ивана Шнайдера.
За три месяца после назначения в деревне сгорели пять домов, а также бани и гаражи. По камерам удалось установить, что поджигателем был Шнайдер.
Против него возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Он признал вину и пояснил, что поджигал дома для проверки коллег, пишет РЕН ТВ.
Ранее в центре Москвы произошел сильный пожар в жилом доме. Несколько жильцов оказались заблокированы в квартирах.
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