Пожарный-пироман поджигал дома россиян для проверки коллег

В Хакасии арестован руководитель пожарной части. Он поджег пять домов, чтобы проверить готовность своих подчиненных реагировать на пожары.

Инцидент произошел в пожарной части села Балыкса Аскизского района Хакасии. В августе руководителем подразделения назначили 26-летнего Ивана Шнайдера.

За три месяца после назначения в деревне сгорели пять домов, а также бани и гаражи. По камерам удалось установить, что поджигателем был Шнайдер.

Против него возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Он признал вину и пояснил, что поджигал дома для проверки коллег, пишет РЕН ТВ.

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