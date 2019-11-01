В горящем доме в центре Москвы рухнула шахта лифта

В горящем доме в центре Москвы рухнула шахта лифта

Фото: Salam News

Во время пожара в одном из столичных домой рухнула шахта лифта. Несколько жильцов оказались заблокированы и просят о помощи.

По данным телеканала 360, пожар произошел в центре столицы на Большой Сухаревской улице. Сейчас на месте работают экстренные службы.

По последним данным, из горящего здания спасли 23 человека.

Ранее из дымящегося торгового центра в Сургуте эвакуировали 400 человек.

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