В горящем доме в центре Москвы рухнула шахта лифта
Во время пожара в одном из столичных домой рухнула шахта лифта. Несколько жильцов оказались заблокированы и просят о помощи.
По данным телеканала 360, пожар произошел в центре столицы на Большой Сухаревской улице. Сейчас на месте работают экстренные службы.
По последним данным, из горящего здания спасли 23 человека.
Ранее из дымящегося торгового центра в Сургуте эвакуировали 400 человек.
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