В горящем доме в центре Москвы рухнула шахта лифта

Во время пожара в одном из столичных домой рухнула шахта лифта. Несколько жильцов оказались заблокированы и просят о помощи.

По данным телеканала 360, пожар произошел в центре столицы на Большой Сухаревской улице. Сейчас на месте работают экстренные службы.

По последним данным, из горящего здания спасли 23 человека.

Ранее из дымящегося торгового центра в Сургуте эвакуировали 400 человек.