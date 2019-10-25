Из дымящегося ТЦ в Сургуте эвакуировали 400 человек
В Сургуте из торгового центра «Сити Молл» из-за задымления эвакуировали 400 человек. Как позже рассказали спасатели, причиной появления дыма стало подгоревшее масло в одном из кафе.
Сообщение о задымление поступило около девяти вечера по местному времени. В место массового скопления людей направили 22 человека личного состава и 7 единиц техники.
Посетителей удалось эвакуировать до прибытия пожарных. Возгорания в торговом центре спасатели не обнаружили.
«После проведения разведки выяснилось, что в одном из кафе подгорело масло во фритюре», — сообщили в региональном управление МЧС.
Ранее суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Напомним, трагедия произошла 25 марта 2018 года. Пожар потушили только на следующий день.
В торговом центре тогда погибли 60 человек, 37 из них — дети. Еще 147 пострадали.
СК возбудил три уголовных дела. По одному из них по терпевишими проходят около 500.
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