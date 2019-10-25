Из дымящегося ТЦ в Сургуте эвакуировали 400 человек

В Сургуте из торгового центра «Сити Молл» из-за задымления эвакуировали 400 человек. Как позже рассказали спасатели, причиной появления дыма стало подгоревшее масло в одном из кафе.

Сообщение о задымление поступило около девяти вечера по местному времени. В место массового скопления людей направили 22 человека личного состава и 7 единиц техники.

Посетителей удалось эвакуировать до прибытия пожарных. Возгорания в торговом центре спасатели не обнаружили.

«После проведения разведки выяснилось, что в одном из кафе подгорело масло во фритюре», — сообщили в региональном управление МЧС.

Ранее суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Напомним, трагедия произошла 25 марта 2018 года. Пожар потушили только на следующий день.

В торговом центре тогда погибли 60 человек, 37 из них — дети. Еще 147 пострадали.

СК возбудил три уголовных дела. По одному из них по терпевишими проходят около 500.