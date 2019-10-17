Обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» отпустили из СИЗО

Заводский районный суд Кемерова освободил из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Всего по делу проходит восемь обвиняемых.

Из СИЗО выпустят главу компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, инженера противопожарной системы Александра Никитина, Сергей Генин начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина и начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.

Трое выйдут 26 октября, Бурсин — 6 декабря. Суд постановил избрать для них меру пресечения в виде запрета определенных действия, передает ТАСС.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года, его потушили только на следующий день. Погибли 60 человек, 37 из них — дети. Еще 147 пострадали.

СК возбудил три уголовных дела. По одному из них по терпевишими проходят около 500.

В июле 2019 года польский суд принял решение об экстрадиции в Россию бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Российские власти подозревают его в даче взятки.

В середине сентября на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня» открыли сквер Ангелов.