На месте гибели 60 человек в Кемерове открыли сквер Ангелов

В Кемерове на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 60 человек, открыли сквер Ангелов.

«Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы. Парк открываем, сегодня он начинает свою работу», — приводит слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева ТАСС.

В сквере общей площадью 2 гектара очень много мест для отдыха детей.

«Я очень надеюсь, что каждый зашедший сюда поймет, что надо ценить жизнь человека, уважать человека и особенно ценить жизнь ребенка», — добавил господин Цивилев.

Пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Он унес жизни 60 человек, 37 из которых — дети. Еще 79 человек пострадали.

Причиной пожара стала протекавшая крыша, вода с которой залила светильник, что вызвало замыкание. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

Трагедия в Кемерово породила масштабную волну проверок на объектах социального значения и большого скопления людей. Генеральная прокуратура поручила исследовать здания торговых комплексов совместно с сотрудниками МЧС: выездные проверки показали, что многие владельцы не стремятся следить за качественной работой систем противопожарной безопасности.