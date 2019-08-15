У пяти россиянок 17 лет в 2018 году родились пятые по счету дети
В прошлом году у пятерых 17-летних россиянок родились пятые по счету дети. Об этом сказано в отчете Росстата.
В прошлом году матерями становились 12, 13 и 14-летние девочки. Так, 13-летние родили 34 ребенка, 14-летние – 190 детей.
У девушек 15 лет появились 919 малышей, у 22 из них это уже вторые дети. 16-летние мамы родили 2925 детей, передает РИА Новости.
Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский отметил, что в России есть регионы, где раннее материнство считается нормой. При этом репродуктивный возраст наступает у девочек с 15 лет.
Ранее сообщалось, что россиянки чаще всего рожают первенца в 26 лет.
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