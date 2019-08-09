Россиянки предпочитают рожать первенца в 26 лет

Большинство россиянок в 2018 году родили первенца возрасте 26 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Второй ребенок обычно появляется в 30 лет, третий – в 31, а четвертый – в 33. Пятого и последующих рожали 34-летние.

Всего в прошлом году на свет появились 1,6 млн детей.

Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин заявил, что за последние годы популярный возраст для рождения первых детей не изменился. При этом растет средний возраст рожениц, пишет RT.

Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году россияне чаще вступали в брак в возрасте от 25 до 34 лет.