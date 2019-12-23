Пять храмов в РФ «подняли» силами волонтеров и иностранцев

Российские стройотряды при участии иностранцев в 2019 году совершили реставрационные поездки к пяти храмам. Силами волонтеров отремонтированы храм Рождества Иоанна Предтечи в Дубне, Святой Троицы в Яхроме, Покровский храм в Луховицах, Богоявленский храм в Талдоме и храм Игнатия Богоносца в Ростове.

В Дубне 22 добровольца, включая 10 иностранцев из 4 стран, подготовили здание воскресной школы к установке гидроизоляции. Троицкому храму в Яхроме построили лестницу.

У Покровского храма оштукатурены, побелены и расписаны стены. Покровскому храму построили стены первого этажа приходского дома. Волонтеры разобрали завалы и вывезли землю из храма.

19 добровольцев приняли участие в восстановлении храма Игнатия Богоносца в Ростове. Они расчистили его от мусора, спилили деревья вокруг и внутри здания.

Волонтер из Индии Амар Рам рассказал: «Участвую в реставрационных работах, чтобы помогать православным храмам и открыть для себя новые места. Для меня Россия — это второй дом».

Ранее сообщалось о реставрации по сохранившимся эскизам Храма воздвижения Креста Господня в Ярославской области. В наши дни храм XVII века представляет собой руины.

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