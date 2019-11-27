Храм Креста Господня в парк-отеле «Коприно» отреставрируют

В Рыбинском районе Ярославской области начались работы по реставрации Храма воздвижения Креста Господня. Ранее церковь возвышалась над селом Коприно.



По словам Генерального директора курорта «Ярославское взморье» Дмитрия Родионова, здесь даже правильнее было бы сказать, что происходит не реставрация церкви XVII века, а именно «создание ее заново» по сохранившимся эскизам и на единственно оставшимся фундаменте.



«Церковь неоднократно разрушалась, и за XX век здание пятиглавого собора было превращено в настоящие руины. Но сейчас с помощью нашего благотворительного фонда идет восстановление архитектурного памятника. Надеемся, что храм станет визитной карточкой Ярославского взморья, а также местом паломничества», - сказал Дмитрий Родионов «Русской планете».



Генеральный директор курорта также отметил, что сейчас это место – гордость внутреннего туризма. Так, за 2019 год парк-отель принял более 28 тыс. гостей. Сейчас идет дальнейшее развитие курорта: появляются аэродром, гольф-поле, стрелковый клуб и многое другое.



Церковь Воздвижения Креста Господня была возведена в 1787 году. Имела три придела. Некогда была пятиглавой. В приход храма входило около 50 поселений. Несколько раз ее пытались разрушить, но, к счастью, сделать это до основания так и не удалось. В наши дни она превратилась в руины.

Читайте нас в мобильном приложении