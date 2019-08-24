Пять человек погибли в аварии под Волгоградом
В Волгоградской области легковушка столкнулась с автобусом. В результате аварии погибли пять человек.
По информации «РИА Новости», два человека скончались на месте, еще трое были госпитализированы, но спасти их не удалось. Среди погибших двое детей.
Авария произошла на трассе в Новоаннинском районе. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, который ехал из Жирновска в Москву.
Ранее в Воронеже на перекрёстке столкнулись два автобуса.
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