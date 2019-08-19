В Воронеже на перекрёстке столкнулись два автобуса

Вечером 19 августа в Воронеже на регулируемом перекрестке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

ДТП произошло у дома №2 по улице Мира. Столкнулись автобусы ПАЗ маршрутов 26А и 68. Незначительные травмы и ушибы получили две пассажирки 68-го марщрута, а также две женщины и ребёнок из автобуса 26А. Им была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации все пострадавшие отказались.

Сотрудники полиции на месте опросили водителей столкнувшихся автобусов, а также очевидцев ДТП. Разбор инцидента продолжается.

Днём ранее в Москве на шоссе Энтузиастов также на регулируемом перекрёстке туристический автобус врезался в мачту городского освещения, помощь понадобилась 29 пассажирам, в том числе 10 детям, все пострадавшие ― граждане Китая, направлявшиеся на экскурсию.