Пьяный спасатель в Подмосковье убил соседку в окне

В Подмосковье пьяный спасатель открыл стрельбу из ружья во дворе жилого дома и случайно застрелил соседку.

Андрею Щукину 47 лет. Он в состоянии алкогольного опьянения решил пострелять на улице из своего карабина СКС. Его стрельбу услышала соседка. Она подошла к окну, чтобы посмотреть, что происходит. Пьяный стрелок застрелил ее в этот момент.

С ранением грудной клетки пострадавшую повезли в больницу. Однако спасти женщину не смогли – она скончалась в машине «скорой помощи».

Дома у стрелявшего нашли несколько карабинов и десятки патронов к ним. Когда Щукина задерживали, он был смертельно пьян, пишет телеграм-канал «112».

Сейчас Щукиным занимаются сотрудники Следственного комитета. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее в Германии был застрелен ражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Силовики разыскивали его с 2008 года.

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