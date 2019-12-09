Дело убитого «русскими» грузина требуют рассекретить

На этой неделе в немецком бундестаге потребуют рассекретить все детали расследования убийства гражданина Грузии в Берлине.

Партия «Альтернатива для Германии» заявила, что будет требовать этого от немецких властей. По их мнению, все дело выглядит сфабрикованным.

Более того, там уверены, что все это было нацелено на ухудшение отношений с Россией, пишут «Известия».



При этом в Москве возмущены преждевременными нападками на страну, так как никаких доказательств не было представлено. Однако в Росси отмечают, что высылка российских дипломатов никак не скажется на итогах встречи «нормандской четвёрки», проходящей сегодня в Париже.

Застреленный в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили курировал подготовку смертников.

Силовики разыскивали его с 2008 года. Ингушские правоохранители интересовались им в рамках дела об участии в терроризме. Они пытались установить его местонахождение.

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