На грузина в Берлине охотились за подготовку терактов в России

Застреленный в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили курировал подготовку смертников. Силовики разыскивали его с 2008 года.

По данным источника «Интерфакса», ингушские правоохранители интересовались им в рамках дела об участии в терроризме. Они пытались установить его местонахождение.

Другой источник считает, что Хангошвили больше был известен чеченским силовикам. Он мог входить в бандгруппу, которая чаще организовывала теракты в Чечне.

Источник в силовых структурах полагает, что гражданин Грузии чеченского происхождения курировал подготовку смертников на Северном Кавказе для терактов в отношении представителей власти и силовых структур.

Напомним, Хангошвили убили 23 августа выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в преступлении задержан россиянин. Германия накануне объявила о высылке двух российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства.

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