Пьяный росгвардеец хотел ворваться в здание Счетной палаты
В здание Счетной палаты в Москве пытался прорваться бывший сотрудник Росгвардии.
Как сообщает телеграм-канал «112», мужчина был пьян. Он напал на росгвардейцев и сразу же был задержан.
Никто из силовиков не пострадал.
О мотивах нападавшего пока ничего не известно.
Ранее замгендиректора «Вертолетов России» Игорь Чечиков выпал из окна своего коттеджа в Подмосковье.
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