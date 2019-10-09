Пьяный росгвардеец хотел ворваться в здание Счетной палаты

В здание Счетной палаты в Москве пытался прорваться бывший сотрудник Росгвардии.

Как сообщает телеграм-канал «112», мужчина был пьян. Он напал на росгвардейцев и сразу же был задержан.

Никто из силовиков не пострадал.

О мотивах нападавшего пока ничего не известно.

Ранее замгендиректора «Вертолетов России» Игорь Чечиков выпал из окна своего коттеджа в Подмосковье.