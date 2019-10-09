Замгендиректора «Вертолетов России» выпал из окна

Заместитель гендиректора крупнейших российских компаний — Оборонпром и «Вертолеты России» — Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа в Подмосковье. В настоящий момент он находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел днем 5 октября в поселке на Рублевке. Чечиков фотографировал белок из окна. Пытаясь сделать удачный кадр, 43-летний мужчина не удержал равновесие и упал вниз, пишет РБК.

Жена услышала шум и обнаружила мужа под окном дома. Она вызвала скорую помощь и пострадавшего направили в реанимацию, где у него диагностировали перелом черепа и другие травмы.

По предварительным данным топ-менеджер мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В Волгограде федеральный судья Волжского городского суда Волгоградской области выпала из окна 15 этажа.