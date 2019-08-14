Пьяный дед из Перми перерезал тросы двум альпинистам

Нетрезвый 70-летний пенсионер из Перми перерезал тросы промышленным двум альпинистам. Мужчины в этот момент работали на фасаде жилого дома.

По данным регионального управления СК, изначально пожилой мужчина потребовал у альпинистов прекратить работы на здании. После того, как мужчины отказались, пенсионер перерезал их страховочные канаты. Один из рабочих сорвался вниз, но повис на страховочном тросе. Пока коллега помогал альпинисту выбраться, пенсионер скрылся с места преступления.

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