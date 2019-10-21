Пьяный мужчина ранил ножом полицейского в Москве

Пьяный мужчина в Москве оказал сопротивление при задержании. В результате нанес ножевое ранение полицейскому.

Ночью 20 октября наряд патрульно-постовой службы получил информацию о семейном скандале и выехал на место происшествия. При задержании мужчина вел себя агрессивно, он оказал активное физическое сопротивление полицейским и нанес резаную рану кисти одному из сотрудников.

Сержант полиции с ранением был доставлен в медучреждение, ему оказана помощь, пишет РБК.

Ранее в Южно-Сахалинске сотруднику Росгвардии нанесли три смертельных удара ножом в ответ на замечание о курении в общественном месте. Подозреваемый в убийстве 23-летнего росгвардейца заключен под стражу.