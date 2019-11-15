Пьяный «не мужчина» избил беременную женщину в трамвае
Пьяный «не мужчина» избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы.
По предварительным данным, особь мужского пола, в состоянии алкогольного опьянения, находясь в трамвае, беспричинно начал избивать беременную женщину, в результате чего она потеряла сознание и упала. Потерпевшую госпитализировали в больницу.
Подозреваемый задержан, им оказался 41-летний житель Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои», пишет «Лента.Ру».
Ранее сообщалось, что орловский суд приговорил к двум годам колонии бывшего участкового Наталью Башкатову, которая не защитила от домашнего насилия неоднократно обращавшуюся за помощью женщину.
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