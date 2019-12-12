Путину предложили ввести норму об изъятии из семьи родителя

Президенту России Владимиру Путину передали предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» по реформе системы опеки и устройства людей, оставшихся без попечения. В частности, предлагается ввести норму об изъятии из неблагополучных семей родителей.

Как пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина, соответствующей нормы пока нет, а при попытках выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, «суды отказывают в принудительном выселении». Если есть родитель, не представляющий угрозы, его хотят переселять вместе с ребенком.

Часть предложений содержит меры по профилактике сиротства в России. Так, изъятие из семьи ребенка предложено сделать крайней мерой и прибегать к ней, если угроза неустранима. Если родители не совершали преступлений против его жизни и здоровья, органы опеки будут ориентировать на помощь в преодолении семейного кризиса.

В случае, когда ребенка все-таки изъяли, предлагается перемещать его не в детский дом, а к родным и близким, а если таковых нет — во временную приемную семью. Решение об изъятии должно приниматься в течение 12 часов, пишет РБК.

Вопрос изъятия детей из семей был поднят после истории с пятилетней девочкой, которая пять лет живет в перинатальном центре «Мать и дитя». Родители не забирают ребенка домой, опасаясь за ее здоровье, и при этом оплачивают пребывание в отдельной палате и работу двух нянь. Семью собирались ограничить в родительских правах.



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