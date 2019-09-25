Путину подарили решившую судьбу Венесуэлы саблю Боливара

Президенту России Владимиру Путину в подарок преподнесли копию сабли венесуэльского освободителя Симона Боливара. Презент вручил лидер Венесуэлы Николас Мадуро во время визита в Москву.

По словам Мадуро, подарок символизирует признательность Путину за поддержку Венесуэлы и «уважение к суверенитету».

Такое же оружие использовал венесуэльский освободитель Симон Боливар в битве при Карабобо в 1821 году, пишет «Интерфакс». Это сражение стало решающим в войне за независимость страны от Испании.

Мадуро находится в Москве с 24 сентября. Он провел переговоры с Путиным, на которых российский лидер заявил, что полностью поддерживает легитимные органы власти в стране. Он также констатировал, что страны доказали возможность «преодолевать любые трудности».